Arbeitslosenquote in Ungarn erreicht im Juni 4,3 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Ungarn für Menschen im Alter zwischen 15 und 74 Jahren lag im Juni bei 4,3 %, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In absoluten Zahlen waren 212.000 Menschen arbeitslos. Die Zahl der Beschäftigten erreichte 4.679.000. Im Zeitraum April bis Juni lag die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten bei 4.661.000, 49.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Beschäftigten auf dem Primärmarkt lag bei 4.490.000, 57.000 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der im Ausland arbeitenden Ungarn erreichte 105.000, und die Zahl der Personen in geförderten Arbeitsprogrammen lag bei 66.000. Die Beschäftigungsquote für die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen lag bei 74,9 %. Daten der Nationalen Arbeitsvermittlung (NFSZ) zeigen, dass Ende Juni 220.000 Arbeitssuchende registriert waren, 1,4 % weniger als zwölf Monate zuvor. Arbeitssuchende verbrachten durchschnittlich 12,2 Monate mit der Suche nach Arbeit, aber 41 % der Arbeitslosen fanden innerhalb von weniger als drei Monaten eine neue Stelle. Der Anteil der Arbeitslosen, die seit mindestens einem Jahr auf Arbeitssuche waren, erreichte 32 %. Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, kommentierte die neuen Daten und erklärte, dass Ungarns Beschäftigungsdaten in Europa weiterhin „an der Spitze” lägen. Er fügte hinzu, dass durch Programme zur Förderung der Beschäftigung über 44.000 Arbeitssuchende eine Stelle gefunden hätten.