Nébih: Feuerverbot in sechs Komitaten wird ab Dienstag aufgehoben

Die Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) hebt in Absprache mit der Generaldirektion für Katastrophenschutz des Innenministeriums ab Dienstag das Feuerverbot in sechs Komitaten auf, während es in Budapest und den übrigen Komitaten weiterhin gilt, teilte die Behörde am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sie schrieben, dass dank der Niederschläge der letzten zwei Tage die Brandgefahr in den Komitaten Somogy, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom, Békés und Hajdú-Bihar nicht mehr besteht. Angesichts des Endes der Brandgefahr hebt die Behörde das Feuerverbot in diesen Gebieten ab Dienstag auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In den übrigen Komitaten betraf der Niederschlag nicht das gesamte Gebiet, bzw. reichte die Niederschlagsmenge aufgrund der vorangegangenen Trockenheit nicht aus, um die Brandgefahr zu verringern, da die ausgetrockneten Böden die Feuchtigkeit aufsaugen. Obwohl in mehreren Komitaten teilweise sogar größere Niederschlagsmengen gefallen sind, bleibt das Verbot vorerst in Budapest sowie in Pest, Tolna, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Vas, Győr-Moson-Sopron und Zala weiterhin in Kraft, wie mitgeteilt wurde.