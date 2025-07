Während des Formel-1-Rennens wird in Mogyoród eine Polizeistation eingerichtet

Die Polizeibehörde des Komitats Pest wird während des 40. Formel-1-Grand-Prix von Ungarn in Mogyoród eine provisorische Polizeistation einrichten, wie die Polizei am Dienstag auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die mehr als tausendköpfige Polizeieinheit wird von Mitarbeitern der Bereitschaftspolizei und der Polizeibehörde des Komitats Heves unterstützt, arbeitet aber auch eng mit der Budapester Polizeibehörde sowie mit kroatischen, rumänischen, serbischen, slowakischen, österreichischen und slowenischen Polizisten zusammen, heißt es in der Mitteilung. Es wurde geschrieben, dass auch berittene, mit Hunden und Motorrädern ausgestattete Polizisten an der Absicherung beteiligt sind und der Verkehr in der Region sowie dessen Veränderungen – um möglichst schnell reagieren zu können – auch aus der Luft ständig überwacht werden. Außerdem sorgen uniformierte Polizisten auf den Zufahrtsstraßen zur Rennstrecke für einen reibungslosen Verkehrsfluss.

In einem Polizeilager neben der Rennstrecke befindet sich die Leitstelle der Sicherheitsmaßnahmen, die rund um die Uhr besetzt ist, fügten sie hinzu. Die Besucher des Rennens werden gebeten, die aufgestellten Schilder und die Handzeichen der Polizei zu beachten, um Störungen und Unfälle zu vermeiden. Fahrzeuge, die auf Parkplätzen abgestellt werden, sollten immer verschlossen und die Fenster hochgekurbelt werden; im Innenraum sollten keine Wertsachen wie Taschen oder Telefone sichtbar zurückgelassen werden. Unrechtmäßig geparkte Autos werden abgeschleppt, heißt es in der Mitteilung. Das vierzehnte Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025, der 40. Große Preis von Ungarn, findet vom 1. bis 3. August auf dem Hungaroring statt.