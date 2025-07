Duna House: Immobilienpreise in Ungarn sind deutlich gestiegen

In den letzten zehn Jahren hat sich der relative Wert von Wohnungen und Familienautos aufgrund der steigenden Immobilienpreise deutlich verändert. Im Jahr 2025 ist der Preis einer durchschnittlichen Wohnung im Vergleich zu 2015 um den Wert von drei neuen Mittelklassewagen gestiegen, teilte Duna House am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Péter Szegő, leitender Analyst bei Duna House, schrieb in der Mitteilung: 2015 konnte man für den Preis von höchstens 3-4 neuen Mittelklassewagen eine 60 Quadratmeter große Wohnung in Budapest kaufen, 2025 sei dieses Verhältnis auf 5 bis 6 gestiegen, wenn man von Quadratmeterpreisen von 1,2 bis 1,3 Millionen Forint und Fahrzeugpreisen von 10 bis 13 Millionen Forint ausgeht. Der Umfrage zufolge haben sich die Wertsteigerungsraten der beiden Vermögenskategorien seit 2015 voneinander entfernt.

Während die Preise für Neuwagen in den letzten zehn Jahren nach Angaben der Importeure und Händler um etwa 60-90 Prozent gestiegen sind, stieg der nominale Wert von Wohnimmobilien in Ungarn laut den Immobilienpreisindizes von Eurostat und BIS zwischen 2015 und 2025 um durchschnittlich 160-180 Prozent in realen Werten um 80 bis 100 Prozent. Der Anstieg der Immobilienpreise wurde durch staatliche Subventionen, das günstige Zinsumfeld, Investitionskäufe und die knappen Kapazitäten im Bauwesen vorangetrieben. Demgegenüber wurde der Automobilmarkt durch den globalen Chipmangel, den Krieg in der Ukraine, den Vormarsch von Elektrofahrzeugen und Änderungen bei den Vorschriften für den Import von Gebrauchtwagen beeinflusst. Der Experte betonte, dass der dynamische Anstieg der Immobilienpreise eine große Herausforderung für junge Familien darstellt, die sich sowohl ein eigenes Zuhause als auch erschwingliche Mobilität wünschen. Duna House geht davon aus, dass der Wert von Immobilien auf der Grundlage der aktuellen Trends auch in den kommenden Jahren schneller steigen wird als die Preise für Autos, insbesondere wenn das Angebot an neuen Wohnungen nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann.