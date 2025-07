Mehr als 2,4 Tonnen Abfall wurden von den Teilnehmern des II. Jugend-PET-Cups gesammelt

Mehr als 2,4 Tonnen Abfall sammelten die Teilnehmer des II. Jugend-PET-Cups. Die 110 Schüler und Freiwilligen säuberten in diesem Jahr den Fluss und sein Ufergebiet zwischen Tiszacsege und Tiszafüred, teilten die Organisatoren am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit. Der Wettbewerb wurde vom Team des Szent László Gymnasiums in Kőbánya gewonnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der PET-Cup-Verein, der auch Organisator des 2013 ins Leben gerufenen Tiszai PET-Cups ist, schrieb: Dank der Unterstützung des Staatssekretariats für ein aktives Ungarn bot sich zum zweiten Mal die Gelegenheit, auch der jüngeren Generation das Problem der Flussverschmutzung näher zu bringen. Für die Schulen, die sich für den II. Jugend-PET-Cup vom 20. bis 25. Juli angemeldet hatten, war das gesamte Programm kostenlos. Die Basis der 11 Teams, die an dem für Mittelschüler ausgeschriebenen Wettbewerb teilnahmen, war Tiszafüred, von wo aus sie sich auf den Weg machten, um einen Abschnitt der Tisza zu säubern, den sie bisher noch nicht erreicht hatten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zum II. Jugend-PET-Cup kamen Teams aus Miskolc, Veszprém, Budapest und Ungvár in der Karpatenregion, die aus 6 Schülern und 1 begleitenden Lehrer bestanden. Fünf Schulen waren Wiederholer, d. h. sie hatten bereits vor zwei Jahren am ersten Wettbewerb teilgenommen. Viele der Jugendlichen saßen zum ersten Mal in einem Kanu, daher lernten sie am ersten Tag des Wettbewerbs die Kniffe des Paddelns und Steuerns. Den zweiten Tag verbrachten sie bereits auf dem Wasser, wo sie zwischen Tiszacsege und Tiszadorogma das Flussufer säuberten, und am nächsten Tag arbeiteten sie auf dem Abschnitt zwischen Tiszadorogma und Tiszabábolna.