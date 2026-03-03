Ungarns BIP steigt im vierten Quartal um 0,8 Prozent

Ungarns BIP stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 %, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag in einer zweiten Datenauswertung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die ursprüngliche Zahl von 0,7 % aus der ersten Auswertung vom 30. Januar wurde nach oben korrigiert. Das KSH hob auch das um saisonale und kalendarische Effekte bereinigte BIP um einen Zehntel Prozentpunkt auf 0,6 % an. Der Dienstleistungssektor trug 0,5 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei, darunter 0,2 Prozentpunkte aus dem Finanz- und Versicherungssektor und 0,2 Prozentpunkte aus dem Groß- und Einzelhandel, dem Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, während der Bausektor 0,3 Prozentpunkte zum Wachstum beitrug. Die Industrie trug 0,3 Prozentpunkte bei, die Bilanz der Steuern und Subventionen auf Produkte erhöhte das nominale BIP um 0,2 Prozentpunkte und der Agrarsektor hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das Wachstum. Auf der Konsumseite trug der Endverbrauch 2,8 Prozentpunkte zum BIP bei und die Investitionen trugen 1,1 Prozentpunkte bei, aber die Handelsbilanz drückte die nominale Zahl um 3,1 Prozentpunkte nach unten. Im Quartalsvergleich stieg das BIP saison- und kalenderbereinigt um 0,2 %. Für das Gesamtjahr stieg das BIP nach unbereinigten Daten um 0,4 % und nach Bereinigung um saisonale und kalenderbedingte Effekte um 0,3 %.