Nébih kontrollierte Angelteiche

Die Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) kontrollierte im Rahmen des Szupermenta-Programms 13 Angelteiche, wie aus einer am Donnerstag auf der Website der Behörde veröffentlichten Mitteilung hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Staatliche Fischereidienst der Nébih überprüfte unter anderem, ob der Betrieb der Angelseen und ihre Bewirtschaftung den Vorschriften entsprechen. Es wurden keine Probleme festgestellt, die sofortige behördliche Maßnahmen erforderlich gemacht hätten, aber zwei Angelteiche haben keine Fische ausgesetzt, weil ihrer Aussage zufolge die natürliche Fortpflanzung ausreichend ist. Ihr Plan sieht jedoch diese Verpflichtung vor, weshalb die Inspektoren sie zur Erfüllung dieser Verpflichtung ermahnt haben. Bei Nichtbeachtung droht ihnen eine Geldstrafe für Fischereiverstöße. In einem Fall wurde beanstandet, dass der Angelteich die Absicht der Besatzung ausschließlich der Fischereibehörde des Komitats gemeldet hatte, ohne dies im gesetzlich vorgeschriebenen Fischereisystem zu vermerken, und dass die Begleitdokumente fehlten, weshalb ein behördliches Verfahren eingeleitet wurde.

Die Inspektoren überprüften auch die Verwaltung der Angelscheine. In zwei Fällen wurde den Anglern der staatliche Angelschein abgenommen und erst am Ende zurückgegeben, was zwar keinen Rechtsverstoß darstellt, aber ungerechtfertigt ist. Die Betreiber und Mitarbeiter der Angelseen wurden darauf hingewiesen. Auf der Grundlage der behördlichen Kontrolle und der aus Sicht der Gäste erstellten Bewertung erhielten das Aranyponty Rétimajor Angelzentrum in Sáregres und der Akasztói Angelpark die Bewertung „ausgezeichnet”, heißt es in der Mitteilung.