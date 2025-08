Ungarn: Neubauten gehen zurück, aber Baugenehmigungen steigen

Die Zahl der Neubauten ging zurück, aber die Zahl der Baugenehmigungen für Wohngebäude stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag veröffentlicht hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der landesweit übergebenen Neubauten sank um 14,9 % auf 5.129. In der Hauptstadt ging die Zahl der Fertigstellungen um 14,3 % auf 1.821 zurück. In Komitatsstädten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sank die Zahl um 34,3 % auf 736, in kleineren Städten stieg sie jedoch um 1,1 % auf 1.503. In den kleinsten Siedlungen Ungarns sank die Zahl um 17,5 % auf 1.069. Einfamilienhäuser machten 48 % der Fertigstellungen aus. Wohnungen in mehrstöckigen Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten machten 41 % der Gesamtzahl aus, Wohnungen in Wohnparks 7 %. Die durchschnittliche Größe der neuen Wohnungen betrug 93,5 m². Der Anteil der von Unternehmen gebauten Wohnungen lag bei 67 %. Die Daten zeigen, dass 640 Wohnungen abgerissen oder für unbewohnbar erklärt wurden.

Die Zahl der erteilten Baugenehmigungen stieg um 43,0 % auf 12.830. Die Zahl der erteilten Genehmigungen für Wohnungen in der Hauptstadt betrug 5.992, 3,8-mal mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen in Komitatsstädten und Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern stieg um 3,3 % auf 2.411. Die Zahl der Genehmigungen in kleineren Städten sank um 17,4 % auf 2.411. In den kleinsten Siedlungen des Landes sank die Zahl der erteilten Baugenehmigungen für Wohnungen um 6,1 % auf 2.016.