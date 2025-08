OKF: Zugunfall am Stadtrand von Budapest, niemand verletzt

Ein Zug hat am Stadtrand von Budapest, an der Kreuzung der Straße zum Flughafen Ferihegy und der Üllői út, einen PKW unter sich begraben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, aber das Auto wurde vollständig unter dem Zug eingeklemmt , teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) der Nachrichtenagentur MTI in der Nacht zum Samstag mit.

Nach Angaben der OKF befand sich niemand im Auto, im Zug waren 30 bis 35 Passagiere, niemand wurde verletzt. Einige Passagiere stiegen aus dem Zug aus, für die übrigen wird ein Ersatzbus bereitgestellt, die Feuerwehr hilft beim Umsteigen. Die technische Bergung wird von der Berufsfeuerwehr der Hauptstadt durchgeführt. Aufgrund des Vorfalls hat die Eisenbahngesellschaft vorübergehend eine vollständige Sperrung des betroffenen Streckenabschnitts angeordnet, teilte die OKF mit.