Zwischen Érd und Százhalombatta brennt der Kompost an mehreren Stellen

Aufgrund des wieder aufgekommenen Windes breitet sich das Feuer, das vor einer Woche zwischen Érd und Százhalombatta ausgebrochen war, an weiteren Stellen aus. Dort sind ein Stoppelfeld, mehrere Rundballen sowie 30.000 Kubikmeter Kompost in Brand geraten, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Es wurde mitgeteilt, dass in den vergangenen Tagen die Berufsfeuerwehren von Érd, Törökbálint, Szigetszentmiklós, Budapest, Százhalombatta, Monor, Szentendre, Dabas, Gödöllő, Vác, Cegléd und Nagykáta sowie die Werksfeuerwehr von Százhalombatta und die Freiwilligen Feuerwehren von Zugló, Rózsadomb und Százhalombatta daran gearbeitet haben, die Flammen einzudämmen. Noch am Dienstagnachmittag verhinderten die Einsatzkräfte mit Hilfe von Baumaschinen die weitere Ausbreitung des Feuers und begannen damit, die noch glühenden Haufen aufzubrechen sowie den Abfall umzulagern.