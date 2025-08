Orbán: Mitteleuropa braucht ein gemeinsames System zur Abwehr von Migration

„Wenn wir wollen, dass Ungarn ungarisch bleibt, müssen wir ein gemeinsames mitteleuropäisches System zur Abwehr von Migration aufbauen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag auf dem MCC Feszt in Esztergom – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, es müssten bestmögliche Beziehungen zu allen Ländern entlang der Balkan-Migrationsroute aufgebaut werden, da die Verteidigungslinie gegen die nächste Migrationswelle so weit südlich wie möglich liegen müsse. Er warnte davor, dass Millionen oder sogar Hunderte Millionen Migranten aus Afrika nach Europa kommen könnten. Er sagte, der einzige Weg, Mitteleuropa als christliche europäische Gemeinschaft zu erhalten, sei die Zusammenarbeit mit den orthodoxen Christen auf dem Balkan, den orthodoxen Christen in Rumänien und den Katholiken in der Slowakei und Polen. Protestanten, Katholiken und orthodoxe Christen müssten ein politisches Bündnis bilden, um ihre christlichen Wurzeln und ihr Erbe zu bewahren, fügte er hinzu. Ohne ein solches gemeinsames Migrationsverteidigungssystem, so Orbán, „werden wir wie die westeuropäischen Länder aussehen“.