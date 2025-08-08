Der Ticketverkauf für den Flug Budapest-Philadelphia beginnt am Montag, sodass bereits Plätze für die im kommenden Mai startenden Flüge reserviert werden können, sagte Katalin Valentinyi, Kommunikationsdirektorin des Flughafens Budapest, am Freitag in der Sendung des Fernsehsenders M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Katalin Valentinyi, Kommunikationsdirektorin des Flughafens Budapest, erinnerte in der Sendung daran, dass die Flugverbindung zwischen Philadelphia und Budapest zu Beginn der Pandemie eingestellt wurde, sodass es seit sechs Jahren keine Flugverbindung zwischen den beiden Städten mehr gab. Sie fügte hinzu, dass diese Flugzeuge auch für den Gütertransport geeignet sind, sodass die Ankündigung der Wiederaufnahme der Flüge auch positive Auswirkungen auf die ungarische Wirtschaft haben wird. Sie teilte auch mit, dass die Flugzeuge vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner an sieben Tagen in der Woche 234 Passagiere befördern können und dass sie davon ausgeht, dass diese Flugzeuge mit einer sehr hohen Auslastung fliegen werden. Katalin Valentinyi betonte, dass der Ankündigung der Fluggesellschaft American Airlines mehr als ein Jahr Vorbereitungsarbeit vorausging. Die Direktorin gab als Ziel an, so viele Langstreckenflüge wie möglich nach Budapest zurückzuholen.