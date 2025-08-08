Internationales Bluegrass-Festival in Abaliget

Erneut ist Abaliget im Komitat Baranya Gastgeber des internationalen Festivals der Ungarischen Bluegrass-Musikvereinigung (HuBMA), das ab Freitag drei Tage lang mit mehr als zwanzig Programmpunkten mit internationalen und einheimischen Künstlern dieses Genres auf das Publikum wartet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren können die Besucher des kostenlosen Internationalen Bluegrass- und Akustikmusikfestivals neben einheimischen und ausländischen Vertretern des Bluegrass auch namhafte Akustikmusiker hören. In der Mitteilung wird daran erinnert, dass Bluegrass ein in den Vereinigten Staaten entstandener akustischer Musikstil ist. Der Name dieser Musikrichtung leitet sich von der Pflanze Bluegrass ab, die auch in Ungarn heimisch ist und unter den Namen Wiesen-Perle oder Blaugras bekannt ist. Das Ziel des Veranstalters, der Ungarischen Bluegrass-Musikvereinigung, ist es, dieses in Ungarn noch wenig bekannte Genre einem breiteren Publikum bekannt und beliebt zu machen.

Am Freitag treten neben der Band Limber Jack auch die ebenfalls aus der Region stammende Formation Recept Nélkül auf, die unter dem Namen Tarnai Acoustic große Popularität erlangte und von der lokalen Blues-Größe Balázs Tarnai geprägt ist. Außerdem werden die Quart Time Lovers aus dem Komitat Fejér, die Miskolcer Bluegrass-Band Family sowie die slowakische Bluegrass-Band Kitchen Grass auf der Bühne stehen. Das Publikum kann sich auf die aus jungen Leuten aus Abaliget zusammengestellte Band Pannongrass freuen, und zum Abschluss des Abends gibt es ein „geschmackvolles Fingerstyle-Gitarrenprogramm” von Tamás Szőke und Gergely Nagy.

Am Samstag werden zwei ebenfalls alteingesessene Gäste der Veranstaltung zu hören sein, das Hungarikum Együttes und die Revival Band. Nach zwei Jahren kann das lokale Publikum VasZoli begrüßen, und auch die fröhliche, akustische Musik der Önként és Dalolva Társulat wird nicht fehlen. Zum ersten Mal tritt in Abaliget die Formation Triad of Strings auf, die aus jungen Gymnasiasten aus Pécs besteht, während das Publikum die ebenfalls aus Pécs stammende Kentucky Harmony als Wiederkehrer begrüßen darf. Ebenso spielt die Poa Pratensis Bluegrass Band traditionellen Bluegrass, während die innovative junge Band Lowland Hill dieses Jahr zum ersten Mal auf der Bühne in Abaliget steht und auch Lalaith, die letztes Jahr mit großem Erfolg debütierten, zurückkehren.

Am Sonntag ist die in Bluegrass-Kreisen äußerst beliebte Band New West Acoustix der Stargast, gefolgt von Nightingale, dem Duo Lohonyai-Nagy und der M6 Country Band. Zum ersten Mal spielt in diesem Jahr die Band Captain Brothers aus der Hauptstadt, die neben der Welt des Blues auch mit Boogie-Woogie vertraut ist, und das besondere Duo A Bence Kalandjai wird sich ebenfalls vorstellen. Das Hungarikum-Ensemble blickt auf eine lange Tradition zurück, jeden Sonntag in der Kirche zu spielen: In diesem Jahr zelebriert Pfarrer Mátyás Imre die Heilige Messe um 11 Uhr morgens in der katholischen Kirche Bűnbánó Szent Mária Magdolna in Abaliget. Das detaillierte Programm des Festivals finden Sie auf der Website bluegrass.hu.