Orbán: Gipfel zwischen Russland und Europa erforderlich

Russland und Europa sollten so bald wie möglich einen Gipfel abhalten, um über die Beendigung des Krieges in der Ukraine zu beraten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán begrüßte die Ankündigung des Treffens zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Präsidenten in der kommenden Woche und erklärte, dass ein Waffenstillstand nur vereinbart und Sanktionen nur aufgehoben werden könnten, wenn die beiden Staatschefs zu einer Einigung kämen. Er wies darauf hin, dass Ungarn bereits vor Jahren vorgeschlagen habe, dass nicht die Spitzen der europäischen Institutionen, sondern der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident die EU bei den Gesprächen in Moskau vertreten sollten oder dass ein Gipfeltreffen auf neutralem Boden stattfinden sollte.