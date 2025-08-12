Produktion der Nitrogénmüvek Zrt. in Pétfürdö kann nicht aufgenommen werden

Aufgrund des schlechten Zustands der Rohrleitungen in der Ammoniakfabrik der Nitrogénművek Zrt. in Pétfürdő hat die technische Sicherheitsbehörde die Wiederinbetriebnahme der Anlage untersagt, bis die Mängel behoben sind und die erforderlichen behördlichen Untersuchungen die Betriebssicherheit der Rohrleitungen bestätigen. Dies teilte das Kabinett des Regierungsamts des Komitats Fejér am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge führt die Behörde auf Antrag des Unternehmens zu einem vereinbarten Zeitpunkt kontinuierlich strukturelle und Festigkeitsprüfungen der unter behördlicher Aufsicht stehenden Druckbehälter in den Werken von Nitrogénművek durch, jedoch blieb ein Großteil der Prüfungen aufgrund der Unvorbereitetheit des Unternehmens bislang ergebnislos. Die Prüfung einiger Anlagen war bereits zweimal erfolglos, sodass eine dritte Prüfung erforderlich ist. Die Ammoniakherstellung ist eine besonders gefährliche industrielle Tätigkeit. Bei einem auf unzureichende Wartung der Anlagen zurückzuführenden Defekt kann das austretende Gas auch in einer Entfernung von mehreren 10 Kilometern eine Gefahr für die Anwohner darstellen, weshalb die Druckgeräte den strengsten technischen Sicherheitsvorschriften entsprechen müssen, wie erklärt wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die technische Sicherheitsbehörde des Komitats Fejér wurde auf Antrag des Unternehmens darüber informiert, dass die Produktion der Anlagen früher als ursprünglich im Herbst angekündigt, bereits im Mai 2025 eingestellt wurde. Für die Wiederaufnahme des Betriebs sind nach erfolgreichen Untersuchungen auch Genehmigungen der Behörde erforderlich, jedoch hat das Unternehmen die zuvor selbst festgestellten Mängel nicht beseitigt. Nach der Stilllegung war Nitrogénművek nicht in der Lage, die erforderlichen Untersuchungen vollständig und erfolgreich durchzuführen, und ist auch derzeit noch nicht dazu in der Lage. Die Behörde kann nicht von der vollständigen Einhaltung der Rechtsvorschriften für den sicheren Betrieb absehen, betonte die Regierungsbehörde in ihrer Erklärung. Die Regierungsbehörde übt in drei Komitaten die behördliche Aufsicht über rund 8000 Druckbehälter aus und bemüht sich trotz der damit verbundenen Umstrukturierung der Behörde, den vom ursprünglichen Zeitplan abweichenden Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden, hieß es in der Mitteilung.