Nébih hat den Betrieb einer Süßwarenfabrik im Komitat Vas ausgesetzt

Aufgrund schwerwiegender Mängel, die ein Risiko für die Lebensmittelsicherheit darstellen, hat die Nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit (Nébih) mit sofortiger Wirkung einen Süßwarenhersteller im Komitat Vas geschlossen, wie die Nébih am Dienstag auf ihrer Website mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Informationen zufolge wurden bei einer Untersuchung vor den Feiertagen schwerwiegende Mängel in der Lebensmittelhygiene des Betriebs festgestellt. In einigen Räumen waren die Böden, Wände und Türen stark verschmutzt, und auch der Spülraum und das Spülbecken entsprachen nicht den Hygienevorschriften. Die Rohstoffe wurden teilweise direkt auf dem Boden, ohne Paletten oder Unterlagen gelagert, außerdem war die Gültigkeit der Gesundheitsuntersuchungen der Mitarbeiter abgelaufen. Die Behörde nahm 55 Artikel, 1,13 Tonnen nicht rückverfolgbare und abgelaufene Lebensmittel mit sofortiger Wirkung aus dem Verkehr und beschlagnahmte sie, gleichzeitig rief sie acht Artikel aus den vom Unternehmen hergestellten Lebensmitteln zurück. Aufgrund der aufgedeckten Verstöße hat die Nébih den Betrieb des Unternehmens sofort eingestellt. Das Unternehmen darf seine Tätigkeit erst nach vollständiger Behebung der Mängel und einer erneuten behördlichen Kontrolle wieder aufnehmen, teilte die Behörde mit.