Szijjártó: Ungarns sechstes Konfuzius-Institut wird in Györ eröffnet

Ungarns sechstes Konfuzius-Institut zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur wird an der Széchenyi-István-Universität in Györ im Nordwesten Ungarns eröffnet und gibt der ungarisch-chinesischen Zusammenarbeit neue Impulse, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die fünf anderen Konfuzius-Institute, die an großen Universitäten in Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs und Szeged tätig sind, bilden die kulturelle und bildungspolitische Grundlage für die bilaterale strategische Partnerschaft. Sie bieten die Möglichkeit, die chinesische Sprache zu lernen und die chinesische Kultur kennenzulernen, und fördern gleichzeitig die Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit durch verschiedene Kurse, so Szijjártó. Mit der Eröffnung des neuen Instituts werde Ungarn in Europa den fünften Platz in Bezug auf die Anzahl der Konfuzius-Institute einnehmen, fügte er hinzu. „Die Gründung des Konfuzius-Instituts in Györ wird der Stadt, ihrer Universität und der nationalen Wirtschaft sowie der ungarisch-chinesischen Zusammenarbeit neue Impulse verleihen”, sagte er. Szijjártó wies darauf hin, dass Ungarn und China während des letzten Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Budapest ihre strategische Partnerschaft auf die höchste Ebene gehoben hätten. Ungarn habe bereits erheblich von dieser Partnerschaft profitiert, sagte er und verwies auf die überdurchschnittlich hohen chinesischen Investitionen, die das Land angezogen habe.