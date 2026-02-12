Coronavirus: Konzentration des Erbguts im Abwasser zurückgegangen

In der 6. Kalenderwoche ist die durchschnittliche Konzentration von Coronavirus-Erbgut im Abwasser landesweit leicht zurückgegangen, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie (NNGYK) am Donnerstag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge wurde in der 6. Kalenderwoche in 15 Versorgungsgebieten eine Stagnation festgestellt, während in Budapest, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Tatabánya, Veszprém und den Gemeinden im Großraum Budapest ein Rückgang zu verzeichnen war. Ein Anstieg wurde nirgendwo gemessen. Die Konzentration des Erbguts stieg in den Proben aus dem Großraum Budapest sowie in Zalaegerszeg, Pécs und Békéscsaba, während sie in den Proben aus dem Norden, Süden und Zentrum Budapests, aus Székesfehérvár, Győr, Szombathely, Kaposvár, Szekszárd, Kecskemét, Szeged, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Eger und Salgótarján moderat war, in Tatabánya, Veszprém und Miskolc lag sie im niedrigen Bereich.

Nach Angaben des NNGYK ist aufgrund der Abwasserproben kein Anstieg der Coronavirus-Infektionen zu erwarten. Es wurde auch berichtet, dass die Konzentration des Influenza-A-Virus im landesweiten Durchschnitt nach dem Anstieg in den letzten Wochen stagniert. In der 6. Kalenderwoche lag die Konzentration in 13 Versorgungsgebieten über dem Nachweisgrenzwert, während sie in neun Gemeinden – Debrecen, Győr, Kaposvár, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Szolnok, Tatabánya und Zalaegerszeg – unter dem Nachweisgrenzwert lag. Aufgrund der Abwasserergebnisse wird sich der Anstieg der Infektionszahlen in der nächsten Zeit voraussichtlich verlangsamen, schrieben sie.