Kostenlose Konzerte des Retro Tabán gehen weiter, das Handwerksfest im Burgviertel beginnt

Am Sonntag erwarten die Besucher zahlreiche Höhepunkte am zweiten Tag der Veranstaltungsreihe zum St.-Stephans-Tag – darunter weitere kostenlose Konzerte beim Retro Tabán, Panorama Classicall und das Szabadrét Festival sowie das Handwerksfest im Burgviertel beginnt – wie die Organisatoren gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilten.

Die Hauptakteure des Retro Tabán am Sonntagabend sind Robi Szikora und R-GO, vor ihnen treten Roy & Ádám sowie Ladánybene 27 auf. Panorama Classical richtet sich auch diesmal wieder an Liebhaber sanfterer Melodien: Im Garten der Philosophen hält Gergely Fazekas zunächst einen Songwriting-Workshop ab, in dem er das Geheimnis von Taylor Swift analysiert, anschließend tritt die Budapester Garnisonskapelle der ungarischen Armee auf, das Danubia Percussion Ensemble hält ein interaktives Kinderprogramm ab, und es gibt auch eine Instrumentenvorführung mit Schwerpunkt auf Blasinstrumenten.

Beim Szabadrét-Festival kann man auch diesmal wieder von mittags bis 22 Uhr auf Decken sitzend oder tanzend auf dem Erzsébet-Platz Spaß haben: Die Musik wird unter anderem von Meter Makto, Metha und Lotfi Begi gemixt. Auf dem Szentháromság tér und dem Dísz tér erwartet die Besucher das Handwerksfest mit einem abwechslungsreichen Programm, internationalen Künstlern und Ausstellern. Ausführliche Informationen zu den Programmen des Szent István Nap finden Sie auf der ständig aktualisierten Website www.szentistvannap.hu und in der offiziellen mobilen App der Festreihe.