Liste der Teilnehmer am Finale des Nemzeti Vágta ist nun vollständig

Die Liste der Pferde-Reiter-Paare, die am Finale des Nationalen Galopprennens (Nemzeti Vágta) teilnehmen, ist nun vollständig, nachdem die Vorläufe im Inland und im Ausland am Sonntag zu Ende gegangen sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Insgesamt haben sich rund 500 Reiter in drei Kategorien für die diesjährigen Vorläufe angemeldet, die 11 Veranstaltungen wurden von mehr als 10.000 Zuschauern vor Ort verfolgt. Die Qualifikationsrennen fanden in 7 ungarischen und 4 grenzüberschreitenden Orten statt, teilten die Organisatoren am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit. Das erste Vorrennen der 18. Saison des Nemzeti Vágta fand am 24. Mai in der Vojvodina statt, am nächsten Tag folgte das Sárköz Vágta, im Juni dann das Vácdukai, das Székely und das Iváni Vágta. Im vergangenen Monat fanden das Felvidéki und das Szemenyei Vágta statt, im August das Borsodi, das Muravidéki und das Festetics Vágta und am vergangenen Sonntag das erste Vasadi Vágta.

Interessant ist, dass in Vasad in allen drei Altersklassen derselbe Ort, nämlich der Gastgeber Vasad, gewonnen hat. Der andere Rekordhalter ist Gyenesdiás, wo dieses Jahr bereits zum 16. Mal das Festetics-Rennen stattfand. Das Recht zur Teilnahme am Finale kann in den Vorläufen errungen werden. Die Reiter der Gemeinden können in drei Kategorien antreten: die 10- bis 13-Jährigen im Huszárgyerek Vágta, die 14- bis 17-Jährigen im Kishuszár Vágta und die über 18-Jährigen in der Altersklasse der Erwachsenen.

Aus der jüngsten Altersklasse haben sich 16 Husarenjungen, aus der Kategorie der kleinen Husaren 28 und aus der Erwachsenenkategorie 60 Reiter für das Finale des Nemzeti Vágta in Szilvásvárad qualifiziert, das vom 3. bis 5. Oktober stattfindet.