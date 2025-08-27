BKK: Erneuerung des Netzes der Fahrkarten- und Abonnementautomaten

Das Netz der Fahrkarten- und Abonnementautomaten der Budapester Verkehrsgesellschaft (BKK) wird in Kürze vollständig erneuert: Das Unternehmen hat das erforderliche öffentliche Beschaffungsverfahren durchgeführt, und die Stadtverordnetenversammlung hat die für die Arbeiten erforderlichen Mittel bereitgestellt, sodass der Prozess noch in diesem Jahr beginnen kann, teilte die BKK am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es wurde berichtet, dass in der letzten Zeit die technischen Probleme an den Fahrkarten- und Abonnementautomaten der BKK deutlich zugenommen haben, was eindeutig zeigt, dass eine Erneuerung des seit mehr als zehn Jahren in Betrieb befindlichen Maschinenparks unerlässlich ist. Laut der Mitteilung treten die meisten Fehler an den Druckereinheiten auf, die besonders wetterempfindlich sind. Bei nassem, feuchtem Wetter oder starken Temperaturschwankungen kommt es leichter zu Papierstaus, wodurch die Automaten vorübergehend außer Betrieb sind. Der Betreiber arbeitet kontinuierlich an der Behebung der Fehler, dennoch kommt es häufig vor, dass derselbe Automat kurz nach einer Reparatur erneut ausfällt. „Die ständigen technischen Probleme werden durch den veralteten Maschinenpark und die abgenutzten Hardwaregeräte verursacht. Langfristig kann nur eine vollständige Modernisierung der Automaten eine sinnvolle Lösung bringen, da nicht nur die Drucker, sondern auch die Banknoten- und Münzprüfer sowie die Bankkartenterminals ausgetauscht werden müssen“, schrieben sie.

Im Rahmen des 2025 startenden Projekts werden neben der Modernisierung der bestehenden Automaten auch brandneue, moderne Geräte an den verkehrsreichsten Standorten aufgestellt. Auf dem Deák-Ferenc-Platz und am Oktogon können bereits jetzt die Automaten der neuen Generation mit großem Display getestet werden, von denen 35 Stück die alten Geräte ersetzen werden. Die Modernisierung des gesamten Netzes wird 2026 abgeschlossen sein. Sie wiesen darauf hin, dass die Produkte der BKK neben den Fahrkarten- und Abonnementautomaten auch über das BudapestGO-System und in den Kundenzentren der BKK erworben werden können.