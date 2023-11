Szijjártó eröffnet Körber-Investition in Pécs

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó eröffnete am Montag eine Investition des deutschen Unternehmens Körber Hungária in Pécs, Südungarn, und erklärte, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland weiter entwickeln werden, „solange sie in der Realität verwurzelt sind“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition in Höhe von 5,6 Mrd. Forint (14,7 Mio. EUR) werde die Kapazität des in deutschem Besitz befindlichen Unternehmens erhöhen und die Effektivität verbessern, sagte Peter Szijjártó. Die Investition wird durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 850 Millionen Forint unterstützt, sagte er. Das Werk ist das zweitgrößte von über 25 Körber-Zentren auf vier Kontinenten, sagte er.

Der bilaterale Handel mit Deutschland, Ungarns „wirtschaftlichem Verbündeten Nummer eins“, erreichte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 67 Milliarden Euro und wird in diesem Jahr voraussichtlich 70 Milliarden Euro erreichen, sagte Szijjártó. Deutschland sei im Jahr 2023 der zweitgrößte Investor in Ungarn nach China, fügte er hinzu. Dies sei den deutschen Führungskräften zu verdanken, die „Entscheidungen auf der Grundlage von Erfahrungen und nicht von Medienberichten treffen“. „Solange die ungarisch-deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Realität verwurzelt ist, wird sie gedeihen, wie wir hier in Pécs sehen können“, sagte er.