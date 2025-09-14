Varga: Ungarn strebt nach für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu Ländern in Asien

Ungarn strebt nach für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen zu Ländern in Asien, sagte Mihály Varga, Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), am Freitag auf der jährlichen Budapest Renminbi Initiative Conference der Zentralbank – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, die Volkswirtschaften Europas und Asiens seien „kaum voneinander zu trennen”. Er würdigte die Ostpolitik der Regierung und erklärte, die NBH setze sich weiterhin für die Förderung internationaler Beziehungen ein. Er hob die führende Rolle Chinas in der technologischen Entwicklung hervor und erklärte, eine wirtschaftliche Entkopplung würde „enorme Schäden” verursachen. Er wies auch auf den überproportionalen Anteil chinesischer Direktinvestitionen in Europa hin, die nach Ungarn geflossen seien. Varga merkte an, dass die NBH kürzlich eine neue Position für einen für internationale Beziehungen zuständigen Vizepräsidenten geschaffen habe, um die Verbindungen zum internationalen Finanznetzwerk besser auszubauen. Er sagte, die Zusammenarbeit mit den chinesischen Wertpapier- und Finanzaufsichtsbehörden habe sich verstärkt, während die NBH weiterhin alle Anstrengungen unternehme, um Ungarn zu einem finanziellen „Treffpunkt“ für Ost und West zu machen. Varga sagte, Ungarn sei das erste Land in Europa, das Anleihen sowohl auf dem Offshore- als auch auf dem Onshore-RMB-Markt emittiert habe, während RMB-Konten, Überweisungen und Kredite im Land verfügbar seien.

Zou Lan, stellvertretender Präsident der People’s Bank of China (PBOC), sagte, Ungarn sei für China eines der wichtigsten Länder in der Region, aber es gebe noch ungenutzte Möglichkeiten in der bilateralen Zusammenarbeit. Yang Chao, Geschäftsträger der chinesischen Botschaft in Budapest, sagte, die finanzielle Zusammenarbeit komme einer Vertiefung der bilateralen Beziehungen zugute. Zhang Hui, Präsident und stellvertretender Vorsitzender der Bank of China, lobte Ungarns Ansatz in Bezug auf grüne Finanzierungen, Handel und Investitionen. Er fügte hinzu, dass die Bank of China mehr als 100 Unternehmen in Ungarn RMB-Konten zur Verfügung stelle. László Palkovics, Regierungskommissar für künstliche Intelligenz, sagte, das wirtschaftliche und politische Umfeld sei günstig für eine Vertiefung der Beziehungen.