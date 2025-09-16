Hankó: Sechzig Schulen starten im Herbst dieses Jahres einen KI-Kurs

Sechzig Schulen werden im ersten Halbjahr des Schuljahres einen in den Lehrplan integrierten Kurs über künstliche Intelligenz (KI) anbieten, gab der Minister für Kultur und Innovation am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Budapest bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó erklärte, dass in diesem Schuljahr bereits mehrere Tausend Kinder an KI-Kursen teilnehmen können und dass das Ziel darin besteht, dass ab Februar alle Schüler in der beruflichen Ausbildung einen solchen Kurs belegen können. Er betonte, dass die Regierung plant, künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil des gesamten ungarischen Bildungswesens zu machen, um damit die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns weiter zu stärken. Der Minister hob hervor, dass die Regierung in der Dimension des Karpatenbeckens denke, weshalb unter den ersten 60 ausgewählten Schulen drei berufsbildende Einrichtungen im Ausland sein werden.