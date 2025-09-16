Fahrgäste können technische Probleme in BKV-Bussen melden

Da die Regierungsbehörde bei mehr als der Hälfte der bisher untersuchten BKV-Busse technische Mängel festgestellt hat, wurde die E-Mail-Adresse

bkvbusz@bfkh.gov.hu eingerichtet, unter der Fahrgäste – mit Fotos als Anhang – technische Sicherheitsprobleme an einem Fahrzeug melden können, teilte die Regierungsbehörde der Hauptstadt Budapest am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In ihrer Mitteilung schrieben sie, dass die Regierungsbehörde der Hauptstadt Budapest als Verkehrsbehörde weiterhin den Zustand der BKV-Busse im Interesse der Sicherheit der Fahrgäste besonders kontrolliert. Sie betonten, dass bei 59 Prozent der bisher untersuchten 109 Busse technische Probleme festgestellt wurden – bei 6 Prozent wurde die technische Zulassung entzogen, 51 Prozent wurden zu einer technischen Überprüfung innerhalb von 30 Tagen verpflichtet, bei 2 Prozent wurden sofortige Reparaturen angeordnet – und nur 41 Prozent sind in einem ordnungsgemäßen technischen Zustand. Sie fügten hinzu, dass zwischen dem 8. und 11. September erneut mehrere Standorte mit insgesamt 59 Bussen von technischen Inspektoren überprüft wurden: Bei 44 Prozent der in diesem Zeitraum überprüften Busse traten technische Probleme auf, und nur 56 Prozent befanden sich in einem technisch einwandfreien Zustand.

Sie erinnerten daran, dass im August innerhalb weniger Tage mehrere BKV-Busse in Brand geraten waren und die daraufhin angeordneten sofortigen Stichprobenkontrollen erschreckende Ergebnisse gebracht hatten, was umfassende Kontrollen erforderlich machte. Im Interesse der Sicherheit der Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs werden die Fachleute der Regierungsbehörde auch in Zukunft die umfassende Überprüfung der Busse fortsetzen, heißt es in der Mitteilung.