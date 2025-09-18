Equilor: Wachstumstempo der ungarischen Wirtschaft könnte sich im nächsten Jahr beschleunigen

Das Wachstumstempo der ungarischen Wirtschaft könnte sich im nächsten Jahr beschleunigen, das BIP könnte um 2,8 Prozent steigen, laut der neuesten Analyse von Equilor Befektetési Zrt., die am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Senior Analyst Zoltán Varga erklärte, dass die Aussichten für Ungarn vor allem durch die Schwäche der deutschen Wirtschaft und die durch den Handelskrieg verursachte globale Unsicherheit geprägt sind. Der Zinssenkungszyklus der EZB könnte zu Ende sein, die Schwierigkeiten des BIP-Wachstums in der Eurozone werden durch politische Risiken verschärft, das schwache BIP-Wachstum in Europa könnte im nächsten Jahr durch die Binnennachfrage und deutsche Investitionen angekurbelt werden. Er fügte hinzu, dass der Krieg in der Ukraine weiterhin die Investitionen bremse. In Ungarn könnte sich das Wachstum des privaten Konsums in den kommenden Quartalen fortsetzen, was durch den Anstieg der Reallöhne und staatliche Programme unterstützt werde, sagte er. Die Inflation könnte im ersten Quartal 2026 wieder in den Toleranzbereich der Zentralbank zurückkehren und im nächsten Jahr auf durchschnittlich 3,7 Prozent sinken. Zum Euro-Forint-Wechselkurs sagte er, dass der anhaltend hohe Leitzins die Stärkung des Forint unterstützt. Der Forint werde derzeit als fundamental überbewertet angesehen, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass sich die Stärkung des Forint kurzfristig fortsetzen könnte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Laut Péter Aradványi, leitender Analyst, lässt der Trump-Effekt an der amerikanischen Börse nach, und es werden reihenweise neue Marktrekorde aufgestellt. In den Bereichen der künstlichen Intelligenz ist ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, während das Gesundheitswesen, der Energiesektor und der Markt für Konsumgüter hinter der Indexperformance zurückblieben. In der aktuellen Situation sehen die Analysten von Equilor vor allem im amerikanischen Versorgungs-, Gesundheits- und Finanzsektor günstige Investitionsmöglichkeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zoltán Varga sagte über die führenden heimischen Aktien: Der Gewinnanstieg der OTP hält an, die Ergebnisse werden durch günstige Einlagenquellen, hochwertige Kreditvergaben und Kosteneffizienz positiv beeinflusst. Das erwartete Volumen von Otthon Start könnte für die Bank in diesem und im nächsten Jahr neue Kredite in Höhe von 400 bis 450 Milliarden Forint bedeuten. Im Fall von Mol stellt der anhaltende Rückgang des Rohölpreises eine Herausforderung dar, während die Raffineriemargen einen stabilen Anstieg verzeichnen, was dem Verarbeitungs- und Handelsgeschäft Rückenwind geben könnte, erklärte er. Richter hat ehrgeizige Pläne für die Zeit nach dem Ablauf des Patentschutzes für das Medikament Vraylar (Cariprazin) im Jahr 2030 und strebt neben der Neuropsychologie auch eine führende Rolle in der Gynäkologie an. Die Magyar Telekom zeichnet sich durch dynamisches Wachstum aus, und trotz des Ausbleibens einer inflationsbedingten Preisanpassung in diesem Jahr könnte der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 1 bis 3 Prozent steigen. Die Preisanpassung könnte die Einnahmen der Telekom ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 wieder steigern, sagte er.