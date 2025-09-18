Duna House: Nach Ankündigung von Otthon Start stieg die Zahl der Immobilienbesichtigungen sprunghaft an

Nach der Ankündigung von Otthon Start stieg die Zahl der Immobilienbesichtigungen im Netzwerk von Duna House spektakulär an: Im August gab es fast 54 Prozent mehr Besichtigungen als im Juli; das gestiegene Interesse könnte sich am Jahresende in der Zahl der Kaufverträge niederschlagen, teilte Duna House am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In der Mitteilung wurde Péter Szegő, leitender Analyst bei Duna House, zitiert, der erklärte, dass das Interesse in den Wochen vor dem Start von Otthon Start seinen Höhepunkt erreicht habe, nach dem Start etwas nachgelassen habe, aber weiterhin deutlich über dem üblichen Niveau liege, was darauf hindeute, dass das Programm in der Lage sei, die Aufmerksamkeit auf dem Immobilienmarkt dauerhaft aufrechtzuerhalten. Es wurde darauf hingewiesen, dass nach 9908 Transaktionen im Juni und 9492 Transaktionen im Juli im August fast 11.369 Transaktionen abgeschlossen wurden. Aufgrund der Markterwartungen ist mit einer allmählichen Belebung zu rechnen: In den letzten Monaten des Jahres könnte die Zahl der monatlichen Transaktionen zwischen 12.000 und 15.000 liegen, optimistischeren Prognosen zufolge könnte sie sogar 17.000 bis 19.000 erreichen.

Péter Szegő merkte in der Mitteilung an, dass es wichtig sei zu sehen, dass Transaktionen auf dem Immobilienmarkt niemals unmittelbar auf ein gesteigertes Interesse folgen. Die Kreditprüfungs- und Vertragsabschlussprozesse dauern mehrere Wochen, sodass sich die Auswirkungen der Immobilienbesichtigungen im September und Oktober voraussichtlich ab November in den Statistiken niederschlagen und sich bis Anfang nächsten Jahres verschieben können. Daher wird der Anstieg der Transaktionszahlen zeitlich gestreckt sichtbar werden, merkte der Experte an.