Viktor Horváth: Seit Monaten liegen die Stromimporte unter 15 Prozent

Seit fünf Monaten liegen die Stromimporte in Ungarn unter 15 Prozent, sagte der für die Energiewende zuständige Staatssekretär im Energieministerium am Donnerstag in Fót im Komitat Pest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Horváth erklärte auf der vom Internationalen Kinderschutzdienst organisierten Energie- und Umweltkonferenz, dass der niedrige Stromimport zu einem großen Teil den ungarischen Solarkraftwerken zu verdanken sei, deren Kapazität nach den neuesten Daten im September 8,1 Gigawatt erreicht habe. Die Solarkraftwerke erfüllen immer vielfältigere Funktionen: Anfangs dominierten industrielle Solarkraftwerke, doch mittlerweile installieren immer mehr Unternehmen Solarkraftwerke für den Eigenbedarf, und auch kleine Kraftwerke in Haushaltsgröße sind auf dem Vormarsch, wie der stellvertretende Staatssekretär betonte.