Energieministerium: Stromimporte blieben auch im Oktober unter 15 Prozent

Die Stromimporte blieben auch im Oktober unter 15 Prozent, teilte das Energieministerium (EM) am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wurde hervorgehoben, dass es zwischen 2013 und 2024 kein einziges Mal vorgekommen ist, dass der Importanteil am inländischen Stromverbrauch in sechs Monaten, von April bis August und auch im Oktober, unter 15 Prozent lag. Der Wert von 13,8 Prozent im letzten Monat lag um knapp 10 Prozentpunkte unter dem Wert des zehnten Monats des Vorjahres. Es wurde dargelegt, dass in den vorangegangenen zwölf Jahren nur in dreizehn Monaten der Importanteil unter 20 Prozent lag, und seit 2012 gab es bis zum Frühjahr dieses Jahres keinen Monat mit einem Wert unter 15 Prozent. Ein wichtiger Faktor ist, dass der höchste und einzige Importanteil von über 15 Prozent in den letzten sieben Monaten mit 16,9 Prozent im September zu verzeichnen war, heißt es in dem Beitrag.

Sie fügten hinzu, dass der Stromverbrauch im Inland in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 in etwa dem von Januar bis Oktober letzten Jahres entsprach. Der Rückgang der Importbilanz ist also nicht auf Veränderungen im Verbrauch zurückzuführen, sondern auf einen Anstieg der inländischen Stromerzeugung um etwa 10 Prozent. Die erneuerbare Kapazität in Ungarn hat in diesem Herbst 9 Gigawatt überschritten. Die Erzeuger von grüner Energie liefern fast 60 Prozent der installierten Leistung des Stromnetzes. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Speicherkapazitäten wird dafür gesorgt, dass Strom aus wetterabhängigen Quellen für die Nachmittags- und Abendspitzenzeiten gespeichert werden kann, wodurch kostspielige Importe vermieden werden, teilte das EM mit.