Hankó: Ungarn und USA unterzeichnen Vereinbarung über Hochschulbildung und Forschung

Die Regierungen Ungarns und der USA haben eine Kooperationsvereinbarung über Hochschulbildung und Forschung unterzeichnet, teilte der Minister für Kultur und Innovation am Samstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó sagte, er und Sarah B. Rogers, Unterstaatssekretärin für öffentliche Diplomatie, hätten ein Abkommen unterzeichnet, das „neue Wege in den Beziehungen zwischen Wissenschaft und Hochschulbildung eröffnen“ werde und das erste seiner Art zwischen den beiden Ländern sei. Die USA und Ungarn hätten sich verpflichtet, die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Forschungszentren durch theoretische, regulatorische und gemeinsame finanzielle Unterstützung zu fördern, sagte er. Als ersten Schritt würden die Programme Fulbright und Pannonia ein Forschungs-Exzellenzprogramm einrichten, das die Arbeit ungarischer Forscher in den USA und umgekehrt finanziere, sagte er.

Im vergangenen Jahr hätten 207 junge Ungarn im Rahmen einer Bildungskooperation mit führenden US-Universitäten gearbeitet, und 10 HU-rizont-Projekte hätten ungarischen Universitäten eine führende Position in der Zusammenarbeit mit Universitäten wie Yale, CalTech, MIT und Stanford verschafft, sagte er. Die Beziehungen beider Länder in den Bereichen Wissenschaft und Hochschulbildung seien stärker denn je, sagte er. „In Amerika ist man sich der Exzellenz ungarischer Forscher und der Hochschulbildung bewusst und motiviert, die Zusammenarbeit zu fördern“, sagte Hankó.