Duna House: Hypothekenmarkt hat im November einen Rekord gebrochen

Auf dem ungarischen Immobilienmarkt ging die Aktivität im November deutlich zurück, doch das Vertragsvolumen für Wohnungsbaukredite erreichte aufgrund der durch das Otthon Start Programm generierten Nachfrage einen Rekordwert, teilte Duna House am Montag der Nachrichtenagentur MTI auf der Grundlage seiner Schätzungen zur Anzahl der Transaktionen mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach Schätzungen des Immobilienmaklers wechselten im November landesweit 9503 Wohnimmobilien den Besitzer, was einem Rückgang von 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und von 17,5 Prozent gegenüber den Zahlen vom Oktober entspricht. Sie fügten hinzu, dass der Hypothekenmarkt im November einen weiteren Rekordanstieg verzeichnete. Nach Angaben der internationalen Finanzmarke der Unternehmensgruppe, Credipass, kann für November ein Rekordvolumen von 300 Milliarden Forint an Hypothekarkrediten für Wohnimmobilien geschätzt werden, was 53 Prozent über dem Wert vom Oktober und 165 Prozent über den Daten der MNB für den gleichen Monat des Vorjahres liegt.