Lkw-Fahrer mit geschmuggelten Zigaretten im Wert von 1,5 Milliarden Forint erwischt

Bei einer Wochenendkontrolle auf der Autobahn M1 wurde ein slowenischer Lkw-Fahrer festgenommen, der in seinem Laderaum fast 600.000 Schachteln unversteuerte Zigaretten transportierte. Der Wert der Ware beläuft sich auf über 1,5 Milliarden Forint, teilte die Kriminalpolizei der NAV West-Transdanubien am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Ihren Angaben zufolge hatte der Fahrer vermutlich nicht mit einer Kontrolle gerechnet, da er die fast 12 Millionen Zigaretten, die den Lkw vollständig füllten, ohne Tarnung transportierte. Den Papieren zufolge wollte der slowenische Fahrer die als „schwarzes Polyamid” gekennzeichnete Ladung in die Slowakei bringen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde wegen des begründeten Verdachts auf Steuerhinterziehung mit besonders schwerwiegenden finanziellen Nachteilen verhört und in Gewahrsam genommen.