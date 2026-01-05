4iG SDT erwirbt Vertriebsrechte für TATRA Militär- und Spezialfahrzeuge in Ungarn

4iG Ür és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem international anerkannten Fahrzeughersteller TATRA Trucks (TATRA) geschlossen, der mehrheitlich im Besitz der CSG-Gruppe ist. Gemäß der Vereinbarung erhält 4iG SDT die exklusiven Vertretungs- und Vertriebsrechte für Militär- und Spezialfahrzeuge von TATRA in Ungarn, teilte 4iG SDT am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die für ihre hohe Tragfähigkeit und Geländegängigkeit bekannten Fahrzeugplattformen von TATRA unter strukturierten kommerziellen und fachlichen Rahmenbedingungen auf dem ungarischen Markt einzuführen, vor allem für Verteidigungs-, Sicherheits- und andere spezielle staatliche Anwendungen. Es wurde betont, dass diese Vereinbarung im Einklang mit den Bestrebungen zur Entwicklung der ungarischen Verteidigungsindustrie, zur Stärkung der technologischen Souveränität und zur nachhaltigen Entwicklung NATO-kompatibler militärischer Fähigkeiten steht. Gleichzeitig wiesen sie darauf hin, dass die Vereinbarung über die Markteinführung in Ungarn hinausgeht: Die Parteien prüfen auch weitere Möglichkeiten der industriellen Zusammenarbeit im Inland, einschließlich des gesamten Fertigungs- und Montageprozesses, Lösungen für den Lebenszyklus-Support sowie die Wartung der Fahrzeuge.

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess könnte die Rába Jármüipari Holding (Rába) spielen, die voraussichtlich Anfang Januar 2026 in den Mehrheitsbesitz von 4iG SDT übergehen wird und über bedeutende inländische Kapazitäten im Verteidigungsbereich verfügt. Die Vereinbarung könnte in Zukunft auch die Grundlage dafür bilden, dass 4iG SDT über die Herstellung von Ersatzteilen und Teilsystemen hinaus auch an der Produktion kompletter Fahrzeuge für TATRA sowie an der Vorbereitung neuer gemeinsamer Entwicklungs- und Marktprojekte beteiligt wird – auch auf Märkten außerhalb Ungarns. Langfristiges Ziel der Parteien ist es, dass das 129-jährige Unternehmen Rába zum zweitgrößten Produktions- und Entwicklungszentrum von TATRA in Mitteleuropa wird.

TATRA ist ein Unternehmen, das mehrheitlich (zu 65 Prozent) im Besitz der Czechoslovak Group (CSG) ist und zu den bedeutendsten und dynamischsten privaten Unternehmen der Verteidigungsindustrie und Industrietechnologie in Mittel- und Osteuropa zählt. Die CSG-Gruppe ist in mehr als zehn Ländern mit Produktions- und Entwicklungskapazitäten vertreten und ein wichtiger Akteur in den Bereichen Landfahrzeuge, Munitionsherstellung, Fahrzeugindustrie und spezielle Verteidigungslösungen. Durch die Partnerschaft arbeitet 4iG SDT mit einer international anerkannten Technologiegruppe mit bedeutendem Hintergrund in der Verteidigungsindustrie zusammen.

Die exklusive Kooperationsvereinbarung passt zur langfristigen Strategie von 4iG SDT und der 4iG-Gruppe, die in Zusammenarbeit mit internationalen Technologiepartnern moderne, NATO-kompatible Verteidigungslösungen auf dem heimischen Markt verfügbar machen und gleichzeitig die Rolle Ungarns in der regionalen Wertschöpfungskette der Verteidigungsindustrie stärken will. Die Vereinbarung zur Integration der terrestrischen Mobilitätsfähigkeiten ist ein Schwerpunktprojekt des Landgeschäftsbereichs von 4iG SDT, das die Entwicklung eines komplexen Verteidigungsindustrieportfolios auf der Grundlage von Kompetenzen in den Bereichen Land-, Luft- und Raumfahrt gewährleistet, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

4iG Ür és Védelmi Technológiák Zrt. ist die Holdinggesellschaft der 4iG-Gruppe für Raumfahrt und Verteidigung, die innovative Dual-Use-Technologien für den Raumfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitssektor entwickelt.