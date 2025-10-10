Szijjártó betont Risiko der Abhängigkeit von einer einzigen Rohölpipeline

Die Abhängigkeit von einer einzigen Pipeline für die Lieferung von Rohöl kann für ein Land „enorme Probleme“ verursachen, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in einer Stellungnahme zu der Nachricht, dass der kroatische Pipelinebetreiber Janaf die Einstellung der Lieferungen nach Serbien angekündigt hatte, nachdem die US-Sanktionen gegen das lokale Ölunternehmen NIS in Kraft getreten waren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Es ist klar, welche Probleme entstehen können, wenn ein Land über eine einzige Rohölpipeline aus Kroatien versorgt wird”, sagte Szijjártó in einer Erklärung seines Ministeriums. Er warnte, dass Ungarn eine solche Situation vermeiden müsse, in der das Land von nur einer einzigen Rohölpipeline aus Kroatien abhängig sei. Ungarn bezieht Rohöl über die Druschba-Pipeline aus Russland sowie über die kroatische Adria-Pipeline.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Szijjártó sagte, Serbien könne darauf zählen, dass das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL seine Lieferungen erhöhen werde, fügte jedoch hinzu, dass diese Lieferungen aufgrund der Unterbrechung der Öllieferungen aus Kroatien nicht den gesamten Bedarf des Landes decken könnten.