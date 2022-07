In Ungarn werden am Wochenende Temperaturen von über 40 Grad erwartet

Für das Wochenende werden in Ungarn Temperaturen von teilweise über 40 Grad vorhergesagt, während nur geringe Niederschläge erwartet werden, teilte das Nationale Meteorologische Amt am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Für Freitag wird sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen zwischen 32 und 40 Grad vorhergesagt. Am Samstag wird es am Vormittag ebenfalls sonnig sein, mit einigen Schauern und stürmischen Winden in der Nähe von Schauern im Nordwesten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 32 und 40 Grad Celsius. Auch für den Sonntag wird überwiegend sonniges Wetter vorhergesagt, wobei der Wind dort, wo es Schauer gibt, auffrischt. Die Höchsttemperaturen werden bei 31-37 Grad erwartet.