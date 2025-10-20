Wizz Air nimmt zwei neue Flugziele im Norden in sein Streckennetz auf

Zwei neue Ziele im Norden werden in das Streckennetz von Wizz Air aufgenommen: Ab Dezember können ungarische Reisende die estnische Hauptstadt Tallinn entdecken, ab April können sie ins LEGOLAND fliegen – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Wizz Air nimmt ab dem 11. Dezember einen neuen Flug zwischen Budapest und Tallinn auf. Die Flugzeuge der Fluggesellschaft fliegen dreimal pro Woche, dienstags, donnerstags und samstags, zum internationalen Flughafen der estnischen Hauptstadt. Die estnische Hauptstadt wird zum ersten Mal im Streckennetz von Wizz Air in Budapest verfügbar sein und bietet eine spannende Dualität mit ihrer Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, sowie mit Fintech-Unternehmen, die für Innovation und Zukunft stehen, moderner Architektur und der einzigartigen Atmosphäre der Holzhäuser im Stadtteil Kalamaja. Billund muss Lego-Fans nicht vorgestellt werden. Ab dem 2. April können sie viermal pro Woche (dienstags, donnerstags, samstags und sonntags) in die dänische Stadt und natürlich ins LEGOLAND fliegen. Neben den Abenteuer- und Erlebnisparks ist Süddänemark auch wegen seiner Naturschätze und Wanderwege einen Besuch wert. Beide Flüge werden das ganze Jahr über angeboten, Tickets nach Tallinn sind ab 10.190 Forint, nach Billund ab 12.290 Forint auf der Website und in der mobilen App von Wizz Air buchbar.

Laut einer aktuellen Studie von Wizz Air werden die nördlichen Reiseziele auch in der Sommersaison immer beliebter: Innerhalb von drei Jahren hat sich die Zahl der Passagiere, die im Sommer in den Norden reisen, fast versiebenfacht, ihr Anteil am Gesamtverkehr hat sich vervierfacht und lag bei etwas mehr als 4 Prozent. Im gesamten Wizz Air-Netzwerk stieg das Verkehrsaufkommen nach Kopenhagen, Stockholm, Bergen, Trondheim und Reykjavík zwischen 2022 und 2024 um 44 Prozent. Ab dem nächsten Sommer wird Wizz Air Flüge von Budapest nach Skopje anbieten.