Mórahalom erhält renommierte internationale Auszeichnung

Mórahalom in der südlichen Tiefebene hat eine der weltweit bedeutendsten Auszeichnungen für nachhaltigen Tourismus gewonnen, den Titel „Best Tourism Villages“, wie die Stadtverwaltung mitteilte – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Auszeichnung „Best Tourism Villages“ wurde von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) ins Leben gerufen, um Gemeinden zu würdigen, die sich durch herausragende Leistungen im Bereich des nachhaltigen Tourismus auszeichnen. Jedes Jahr werden nur wenige Gemeinden ausgezeichnet, die sowohl ihre Traditionen bewahren als auch neue Wege in die Zukunft beschreiten. Im Jahr 2023 vertrat Tokaj Ungarn unter den Besten der Welt und gewann den prestigeträchtigen Titel. Jetzt setzt Mórahalom diesen internationalen Erfolg fort und gibt anderen Gemeinden neue Inspiration.

Der weltweite Preis für nachhaltigen Tourismus wird auf der Grundlage einer strengen Bewertung anhand von neun Kriterien vergeben. Die Jury untersuchte, wie die Gemeinde ihre kulturellen und natürlichen Werte fördert, wie sie ihr Erbe schützt und wie sie in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht nachhaltig arbeitet. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Entwicklung des Tourismus, die Zusammenarbeit der lokalen Akteure sowie eine bewusste Steuerung und langfristige strategische Planung. Die Bewertung umfasste auch die Infrastruktur, die Erreichbarkeit sowie die Gewährleistung der Gesundheit, Sicherheit und des Schutzes von Gästen und Einheimischen.

Die im Herzen der Homokhátság gelegene Stadt in der südlichen Tiefebene kann sich mit einzigartigen Naturwerten rühmen: Das heilende Thermalwasser, die Nähe zum Nationalpark Kiskunság, das Büffelreservat Nagyszéksós und die geschützten Senken in den charakteristischen Salzmooren sind Schätze, die Naturliebhaber anziehen, heißt es in der Mitteilung. Zu den kulturellen Highlights der Stadt zählen das Patkó Reiter- und Freilichttheater, das serbische Kulturzentrum Kolo sowie zahlreiche Veranstaltungen, die der Pflege und Präsentation von Traditionen dienen. Hervorgehoben wurde, dass die Gemeinde der Pflege lokaler Werte besondere Aufmerksamkeit schenkt, sei es im Bereich des Volkstanzes, der sakralen Gedenkstätten, des architektonischen Erbes der Siedlung oder der landwirtschaftlichen Traditionen.

Der Motor der Wirtschaft der Gemeinde ist der Tourismus. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung empfängt das Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (Heilbad) jährlich mehrere hunderttausend Besucher und beschäftigt eine beträchtliche Anzahl lokaler Arbeitnehmer. Mórahalom stärkt durch seine Gemeinschaftsprogramme den Zusammenhalt der Einheimischen und legt besonderen Wert auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Darüber hinaus ist die Kleinstadt organisch in internationale Tourismusnetzwerke eingebunden, und der Tourismus nimmt im Wirtschaftsprogramm der Gemeinde einen wichtigen Platz ein, heißt es in der Mitteilung.