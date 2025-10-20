Weißstorch-Museum wird um ein nestförmiges Gebäude und eine Meteoritenausstellung erweitert

Das Fehér Gólya Museum im Duna-Dráva-Nationalpark wird um ein neues, nestförmiges Gebäude erweitert. Auf einer Fläche von etwas mehr als 407 Quadratmetern wird auch der weltberühmte Kölked-Meteorit ausgestellt werden. Die einzige Einrichtung des Landes, die den Weißstorch als Art und seine Eigenschaften und Lebensweise präsentiert, wird renoviert, teilte das Landwirtschaftsministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das jetzt startende Projekt in Kölked zielt auf die Entwicklung des seit 2002 bestehenden Weißstorch-Museums ab und wird mit 800 Millionen Forint aus EU-Mitteln finanziert. Im Natura-2000-Gebiet Béda-Karapancsa wird die Infrastruktur modernisiert und der Bekanntheitsgrad des Natura-2000-Netzwerks erhöht. Der Standort des Projekts ist ein Natura-2000-Gebiet, das internationalen Schutz genießt, sowie ein UNESCO-Biosphärenreservat. Im neuen EU-Haushaltszeitraum zwischen 2021 und 2027 werden 60 vorrangige Projekte zur Verbesserung des Zustands der natürlichen Umwelt mit EU-Mitteln in Höhe von 42 Milliarden Forint auf einer Fläche von 100.000 Hektar gefördert. In diesem Zeitraum wird die Verwaltung des Duna-Dráva-Nationalparks vier vorrangige Projekte mit einem Gesamtbudget von 2,8 Milliarden Forint durchführen, wie mitgeteilt wurde.

Der Nationalpark erfüllt seine Aufgaben auf einer Fläche von mehr als einer Million Hektar und in einem 108.000 Hektar großen Schutzgebiet. Die Verwaltung legt großen Wert auf einen gut funktionierenden Ökotourismus, die Präsentation des Naturschutzes und die Umwelterziehung, was durch 41 Einrichtungen unterstützt wird. Die jährliche Besucherzahl lag 2024 bei etwa 130.000 Personen.

Das Museum legt auch besonderen Wert auf die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur. Eine der Hauptattraktionen des Projekts wird das neue Gebäude des Weißstorch-Museums mit den notwendigen Nebengebäuden, einem Fahrradabstellraum und einem Veranstaltungsgebäude sein. Es wird auch eine moderne Ausstellung entstehen, die den Anforderungen der Zeit entspricht und sich um eine einzige Tierart, den streng geschützten Weißstorch, dreht und anhand der wichtigsten Ereignisse im Leben der Störche Wissen über diese Tierart vermittelt. Die Ausstellung, die sich über vier größere Innenräume erstreckt, wird durch Außenelemente wie einen Spielplatz und Lehrpfadtafeln entlang der Wanderwege sowie einen Aussichtsturm auf dem Dach ergänzt. Die Umsetzung des Projekts erfolgt zwischen 2025 und 2027. Erwähnenswert ist auch die Ausstellung des Kölked-Meteoriten, die in einzigartiger Weise an der Stelle seines Einschlags gezeigt wird, teilte das Ministerium mit.