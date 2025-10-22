Bus fährt in Schulgebäude in Szolnok

Am Mittwoch fuhr ein Bus in Szolnok in eine Schulwand, wie die Nationale Katastrophenschutzbehörde auf ihrer Website mitteilte. Nach Angaben der Polizeibehörde des Komitats Jász-Nagykun-Szolnok wurden ein Fußgänger und mehrere Fahrgäste verletzt, die meisten von ihnen leicht. Der Bus prallte gegen den Teil des Gebäudes, in dem kein Unterricht stattfand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.



Nach Angaben der Polizei fuhr ein Nahverkehrsbus kurz vor 8 Uhr aus Richtung Szandaszőlős in Richtung Innenstadt von Szolnok, als er unter bisher ungeklärten Umständen von der Tisza-Brücke abbog und im Kreisverkehr gegen die Wand des Katalin-Varga-Gymnasiums prallte. Die vollständige Sperrung der vom Unfall betroffenen Straße wurde bereits aufgehoben, es ist jedoch mit teilweisen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, hieß es. Die Polizeibehörde von Szolnok hat wegen fahrlässiger Verursachung eines Massenunfalls eine Untersuchung angeordnet, wie mitgeteilt wurde. Die Stromabschaltung des Busses und die Beseitigung des bei dem Unfall umgestürzten Baumes wurden von der Berufsfeuerwehr Szolnok durchgeführt. Der Katastrophenschutzdienst des Komitats, Fachleute der Partnerbehörden und ein Rettungshubschrauber sind ebenfalls am Unfallort eingetroffen. Der beschädigte Raum der Schule wurde abgesperrt, der Rest des Gebäudes musste nicht evakuiert werden, hieß es.