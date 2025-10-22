ÉKM: János Lázár ordnet außerordentliche Prüfung von AKA Zrt. und Strabag an

Bei Strabag herrscht völlige Realitätsverwirrung! Es reicht nicht, dass sie die von ihnen zugesagte Frist nicht einhalten können und die M30-Autobahn deshalb nicht für den Verkehr freigegeben werden kann, jetzt haben sie auch noch eine skrupellose und absurde Aktion im Zusammenhang mit dem Konzessionsvertrag der AKA Zrt. gestartet, die ihrer Tochtergesellschaft (M5 Holding GmbH) gehört, schrieb das Ministerium für Bauwesen und Verkehr (ÉKM) in seiner Mitteilung vom Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie möchten ihren 2031 auslaufenden Konzessionsvertrag verlängern, obwohl sie nicht in der Lage sind, eine Autobahn innerhalb der von ihnen zugesagten Frist zu bauen. Natürlich hat die Regierung nicht die Absicht, diesen Vertrag zu verlängern – viel dringender ist es, die Bedingungen für den Zeitraum bis 2031 zu überprüfen: Die Gewinnverteilung muss rationalisiert werden. Der Staat muss unter günstigeren Bedingungen an den Gewinnen beteiligt werden! Aus diesem Grund hat der Minister für Bauwesen und Verkehr am Mittwoch eine entsprechende Überprüfung angeordnet. Er hat auch eine Sonderprüfung angeordnet, da der Verdacht besteht, dass es in der Vergangenheit zu finanziellen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Konzession gekommen ist. „Wir empfehlen Strabag, die vollständigen Finanzabrechnungen und Leistungsnachweise der letzten Jahre für die Prüfung vorzubereiten. Anstatt sich in wilden Schuldzuweisungen zu ergehen, sollte das Unternehmen lieber versuchen, das zu erfüllen, was es sich vorgenommen hat! Wir werden nicht zulassen, dass Strabag das Sagen hat!”, erklärte das ÉKM in seiner Mitteilung.