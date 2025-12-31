Lázár: Der gesperrte Abschnitt der Autobahn M30 kann für den Verkehr freigegeben werden

Nachdem die Bankgarantie in Höhe von 2 Milliarden Forint eingegangen ist, steht der Öffnung des bisher gesperrten Abschnitts der M30 für den Verkehr am 30. Dezember um 18 Uhr nichts mehr im Wege, teilte der Minister für Bauwesen und Verkehr auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es war ein holpriger Weg, aber wir sind angekommen!”, begann János Lázár seinen Beitrag und fügte hinzu, dass Strabag uns bei der Sanierung der abgesackten Autobahn M30 „über den Tisch gezogen hat, aber wir haben sie geschlagen” und nicht zugelassen, dass sie die Ungarn erneut betrügen. Das Ministerium für Bauwesen und Verkehr hat die Bankgarantie in Höhe von 2 Milliarden Forint in Anspruch genommen, diese ist eingegangen, sodass nichts mehr im Wege steht, um den bisher gesperrten Abschnitt der M30 am 30. Dezember um 18 Uhr für den Verkehr freizugeben, schrieb er. „Wir haben aus der Zusammenarbeit mit Strabag gelernt, deshalb überprüfen wir ständig den Zustand der Fahrbahn und geben die M30 nicht auf!”, erklärte der Minister.