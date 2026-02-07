Reparaturen an der AV3-Anlage der Donau-Raffinerie in fortgeschrittenem Stadium

Die Reparaturen an der AV3-Anlage der Donau-Raffinerie des ungarischen Öl- und Gasunternehmens MOL sind in einem fortgeschrittenen Stadium, teilte das Unternehmen am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Im Oktober 2025 war in der Raffinerie in Százhalombatta südlich von Budapest ein Brand ausgebrochen. Der mechanische Abriss der durch den Brand beschädigten Anlagen und Bauteile wurde vorzeitig abgeschlossen, die Sanierung des Rohrleitungsnetzes und der Pumpen ist im Gange, und ein neues Kondensatorgestell wird bis Ende Mai fertiggestellt sein.

Krisztián Pulay, Geschäftsführer der MOL Group Downstream Development, sagte, dass nach ihrer bisherigen Prognose die Reparaturen der AV3-Anlage im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein könnten, jedoch sei es angesichts des aktuellen Projektfortschritts realistisch, dass sie ein bis zwei Wochen vor dem geplanten Termin fertiggestellt werden. MOL wies darauf hin, dass seine Versicherung sowohl die Schäden an seinen Anlagen als auch die entgangenen Gewinne abdeckt.