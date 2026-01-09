MOL: Ungarns Kraftstoffversorgung trotz extremer Wetterbedingungen gesichert

Die Kraftstoffversorgung Ungarns ist trotz verzögerter Bahntransporte von Rohstoffen und Produkten aufgrund starker Schneefälle gesichert, teilte das Öl- und Gasunternehmen MOL am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

MOL erklärte, dass derzeit daran gearbeitet werde, den Schienentransport zwischen der Raffinerie der Gruppe in Bratislava und den Standorten in Ungarn zu normalisieren, die Versorgung von Privat- und Firmenkunden jedoch nicht unterbrochen sei. „Die Situation ist unter Kontrolle“, fügte das Unternehmen hinzu. MOL beteiligt sich an einem vom Innenministerium geleiteten Einsatzteam zur Bewältigung der Auswirkungen des Wetters und arbeitet eng mit dem staatlichen Eisenbahnunternehmen MÁV zusammen, teilte das Unternehmen mit.