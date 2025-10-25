Ungarisches Start-up EV.analytica will auf dem europäischen Markt expandieren

EV.analytica, ein Entwickler von digitalen Dienstleistungen und Software für Elektroautos, plant, im November dieses Jahres eine halbe Million Dollar und im letzten Quartal 2026 weitere 3 bis 5 Millionen Dollar Risikokapital einzuwerben, sagte Zoltán Papp, einer der Gründer und Eigentümer des Unternehmens, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Die drei Experten mit Erfahrung in der Automobilindustrie – András Németh, Zoltán Papp und Gergely Simon – gründeten 2024 ein Unternehmen, das Ungarn am 17. Oktober in San Francisco beim Finale der Startup-Weltmeisterschaft mit 100 Teilnehmern vertrat, wo das Unternehmen seine EV.app vorstellte, die es selbst entwickelt hat und die seitdem auch in den Stores von Google und Apple erhältlich ist. Sie berichteten, dass sie bei dem Wettbewerb positives Feedback von der Jury erhalten hätten, was sie in ihrer Überzeugung bestärkte, dass sie auf dem richtigen Weg sind, obwohl ihr Unternehmen aufgrund der frühen Phase noch keine Einnahmen vorweisen konnte.

Auf der Oberfläche der EV.app des in Budapest ansässigen Start-ups sind alle bekannten Ladestationen für Elektroautos unabhängig vom Anbieter verfügbar, und das Unternehmen ist bestrebt, sein Netzwerk kontinuierlich zu erweitern, um die gesamte Lade-Kette abzudecken. Der einzigartige Algorithmus findet und empfiehlt dem Nutzer anhand des Fahrzeugtyps und der Fahrgewohnheiten den optimalen Ladepunkt. In der Anwendung kann der Ladevorgang gestartet, die Zahlung abgewickelt und eine Firmenrechnung ausgestellt werden. Der Firmeninhaber erklärte, dass derzeit 750.000 Ladestationen in Europa gesteuert werden, bis zum Jahresende sollen es 1 Million sein. In Europa sind 252 Dienstleister in der Anwendung vertreten. Das Unternehmen rechnet damit, dass die Zahl der EV.app-Nutzer im nächsten Jahr auf 60.000 steigen könnte. Die Nutzung der EV.app bietet den Betreibern von Ladestationen eine kostenlose Plattform ohne Provisionen. Die Nutzer zahlen für das Laden über die App eine Komfortgebühr von 3 Prozent.