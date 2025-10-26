Ein Teil des Hévízer Seebades wird geschlossen, Tageskarten werden abgeschafft

Aufgrund technischer Vorbereitungsarbeiten wird ein Teil des Sees gesperrt und die Anzahl der Badegäste im Hévízer Seebad ab dem 3. November begrenzt, teilte das Hévízer Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő (Heilbad und Rheumaklinik) auf seiner Website mit – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Nach Angaben der Einrichtung ist das Seebad ab dem 3. November ausschließlich über den Eingang an der Ady utca, durch das Festetics-Badehaus, zugänglich, und das Baden ist nur im Freien möglich. Das Festetics-Badehaus und der Therapiebereich, das Kinesio-Lab, der Wellnessbereich, die überdachten Ruhebereiche zwischen dem Festetics-Badehaus und der Vitál Bar/Medio Büfé, also in den Gebäuden C und D, sowie zeitweise der Außenbereich zwischen dem Haupteingang und dem Festetics-Badehaus bleiben geöffnet. Im Bereich des Seebades wird eine Begrenzung der Personenzahl entsprechend der gleichzeitigen Aufnahmekapazität eingeführt.

Laut Mitteilung werden der Haupteingang an der Dr. Schulhof Vilmos Promenade, der Eingang am Deák-Platz, das zentrale Badehaus, d. h. das Gebäude A und die Terrasse B, sowie der Bereich zwischen dem Gebäude A und dem Sommergebäude, d. h. die nördliche Wasserfläche, geschlossen sein. Für Gäste mit eingeschränkter Mobilität steht die koedukative Umkleidekabine im Festetics-Badehaus zur Verfügung, außerdem gibt es einen Patientenlift am Außenbecken des Gebäudes C. Darüber hinaus erwartet das überdachte Bad und das Therapiezentrum mit seinem Schwimmbad die Gäste ab dem 3. November mit verlängerten Öffnungszeiten. Die Einschränkungen sind durch technische Vorbereitungsarbeiten begründet, schreibt die Nachrichtenagentur MTI.

2-Stunden-Tickets und variable Öffnungszeiten anstelle von Tageskarten

Die größte Neuerung ist jedoch die vollständige Umgestaltung des Ticketsystems. Ab dem 3. November werden Tageskarten abgeschafft und stattdessen 2-Stunden-Tickets angeboten, die bei Bedarf um eine weitere Stunde verlängert werden können. Die Eintrittskarten beinhalten auch die Nutzung des Wellnessbereichs. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3000 Forint, für Studenten und Rentner 2500 Forint und für Kinder 1500 Forint. Die Verlängerung um eine Stunde kostet 1500 Forint, während die Überziehungsgebühr 1000 Forint für jede angefangene halbe Stunde beträgt. Die neuen Eintrittspreise gelten bis zum 31. März 2026.

Auch die Öffnungszeiten des Seebades ändern sich: Im Winter kann man bis 16 Uhr baden, die Tore öffnen um 8:30 Uhr morgens. Das Hallenbad und Therapiezentrum hingegen ist täglich bis 17:30 Uhr geöffnet, morgens wird unter der Woche um 7:00 Uhr und am Wochenende um 8:00 Uhr geöffnet, schreibt Sokszínű Vidék. Früheren Meldungen zufolge hat die Regierung im Sommer 381 Millionen Forint für den kurzfristigen Ersatz des im Frühjahr geschlossenen Seebades in Hévíz und die Einrichtung eines provisorischen Hallenbades bereitgestellt. Der zentrale Teil des Seebades musste aus statischen Gründen geschlossen werden, da Messungen im Herbst 2024 erhebliche Bewegungen des auf Pfählen stehenden Gebäudes bestätigten und Gase, die aus dem Grund des Sees mit dem Heilwasser nach oben strömten, die Pfahlköpfe beschädigten.