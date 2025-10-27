NNGYK: Kostenlose Grippeimpfung jetzt verfügbar

Die kostenlose Grippeimpfung ist landesweit verfügbar und kann ab sofort beantragt werden, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie (NNGYK) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge ist die Auslieferung des für die Saison 2025/2026 hergestellten Grippeimpfstoffs abgeschlossen, sodass der Impfstoff nun landesweit bei allen Hausärzten und arbeitsmedizinischen Dienstleistern erhältlich und beantragbar ist. Die Impfung wird insbesondere für Personen empfohlen, die einer Risikogruppe angehören und für die der Staat wie in den vergangenen Jahren auch in diesem Jahr den Impfstoff kostenlos zur Verfügung stellt, fügten sie hinzu. Zur Risikogruppe gehören Personen über 60 Jahre, Menschen mit chronischen Atemwegs-, Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen, Personen mit geschwächtem Immunsystem sowie schwangere Frauen oder Frauen, die eine Schwangerschaft planen. Die Impfung wird auch für Mitarbeiter von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie für Bewohner von Einrichtungen für Langzeitpflege empfohlen, schrieben sie.

Sie betonten, dass die Impfung das wirksamste Mittel zur Vorbeugung schwerer, sogar mit Komplikationen einhergehender Formen der Grippe sei; der Schutz vor dem sich im Herbst schnell ausbreitenden Grippevirus sei jetzt besonders aktuell, da das Virus noch nicht epidemisch verbreitet sei. Sie teilten auch mit, dass in Ungarn 650.000 Dosen des kostenlosen Impfstoffs 3Fluart für die Impfung von Personen über 3 Jahren zur Verfügung stehen, während für den Schutz von Kindern unter 3 Jahren 4.000 Dosen des Impfstoffs Vaxigrip und 2.000 Dosen des Nasensprays Fluenz zur Verfügung stehen. Sie fügten hinzu, dass in der Saison 2024/2025 557.184 Menschen kostenlos eine Grippeimpfung erhalten haben, wobei mehr als 70 Prozent der Geimpften 60 Jahre oder älter waren.