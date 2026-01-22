Coronavirus: Konzentration des Virus-Erbguts im Abwasser stagniert

In der dritten Kalenderwoche stagnierte die durchschnittliche Konzentration des Coronavirus-Erbguts im Abwasser auf nationaler Ebene, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie (NNGYK) am Donnerstag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge wurde in der dritten Woche des Jahres in 16 Versorgungsgebieten eine Stagnation beobachtet, während in Kecskemét ein Anstieg und in Eger, Miskolc, Kaposvár, Szolnok und Szombathely ein Rückgang zu verzeichnen war. Die Konzentration des Erbguts stieg in den Proben aus dem Norden, Süden und Zentrum von Budapest sowie in den Proben aus dem Ballungsraum, außerdem in Zalaegerszeg, Veszprém, Pécs, Szeged, Békéscsaba, Salgótarján und Nyíregyháza, während sie in Győr, Szombathely, Tatabánya, Székesfehérvár, Kaposvár, Szekszárd, Kecskemét, Szolnok, Eger und Debrecen moderat war, in Miskolc niedrig. Nach Angaben des NNGYK ist auf der Grundlage der Abwasserproben kein Anstieg der Coronavirus-Infektionen zu erwarten.

Sie schrieben auch, dass die Konzentration des Influenza-A-Virus im landesweiten Durchschnitt steigt, in der 3. Kalenderwoche im Versorgungsgebiet der südlichen, nördlichen und zentralen Kläranlagen von Budapest, in Debrecen, Eger, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya sowie in den untersuchten Gemeinden des Großraums Budapest über dem Nachweisgrenzwert. Aufgrund der Abwasserergebnisse zirkuliert das Influenza-A-Virus im Vergleich zu den Vorwochen in höherem Maße in der Bevölkerung, sodass in der nächsten Zeit mit einem Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen ist, schrieben sie.