Russland sei „bereit, einen hochrangigen Dialog mit den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten und nach entsprechenden Vorbereitungen den Friedensgipfel in Budapest abzuhalten”, erklärte Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, nach Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Dienstag in Minsk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei ihrem Treffen diskutierten die beiden Außenminister Fragen der regionalen Sicherheit und Energieversorgung, wie das Außenministerium in einer Erklärung mitteilte. In der Erklärung wurde Szijjártó mit den Worten zitiert, er begrüße die „gute Nachricht, dass auch die Russen bereit sind, einen hochrangigen Dialog mit Amerika aufrechtzuerhalten und fortzusetzen”. „Das ist eine gute Nachricht für uns, denn wir wissen, dass es Hoffnung auf Frieden gibt, solange es einen hochrangigen Dialog zwischen Amerika und Russland gibt”, fügte Szijjártó hinzu.

Er sagte, Lawrow habe ihm auch mitgeteilt, dass Russland bereit sei, den hochrangigen Dialog aufrechtzuerhalten, „und dass sie nach entsprechenden Vorbereitungen zu einem Treffen zwischen den Staatschefs bereit sind”, so Szijjártó. „Es steht außer Frage, dass der Friedensgipfel in Budapest stattfinden wird, sobald dieser organisiert ist”, sagte er. „Die ungarische Regierung ist nicht daran interessiert, Botschaften zu senden, insbesondere nicht in so wichtigen Fragen wie der Energieversorgung“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Ministerpräsident Viktor Orbán die möglichen Folgen der kürzlich von den Vereinigten Staaten angekündigten Sanktionen mit Präsident Donald Trump bei den für nächste Woche geplanten Gesprächen in Washington, DC, erörtern werde. „Wir haben ein Interesse daran, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten … [und] Gespräche mit den Amerikanern werden dieses Ziel fördern“, sagte Szijjártó und fügte hinzu, dass Entscheidungen im Zusammenhang mit der Energieversorgung „die Berücksichtigung der geografischen Realität“ erforderten, was „jeder verstehen muss“. „Wir werden weiterhin alles tun, um die Versorgungssicherheit des Landes zu gewährleisten. Die Russen sind zur Zusammenarbeit bereit, und wir werden nächste Woche mit den Amerikanern über damit zusammenhängende Fragen sprechen“, sagte Szijjártó.