Aufstockung der Mittel für das Programm zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in KMU

Ursprünglich war die erste Phase der Ausschreibung mit dem Titel „Verbesserung der Arbeitsbedingungen” für kleine und mittlere Unternehmen mit einem Budget von zwei Milliarden Forint ausgeschrieben worden, doch aufgrund des großen Interesses war eine Aufstockung um eineinhalb Milliarden Forint erforderlich, teilte die stellvertretende Staatssekretärin für Arbeitsmarkt, Arbeitsschutz und Arbeitsaufsicht des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch im Fernsehsender M1 mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktória Zöld-Nagy erklärte, dass ab Donnerstag die ersten Entscheidungen über die nicht rückzahlbaren Zuschüsse in Höhe von 500.000 bis 20 Millionen Forint, maximal 1 Million Forint pro Arbeitnehmer, getroffen werden. KMU konnten Mittel für Gesundheitsvorsorge, Schutzausrüstung, Signalgeräte und die Modernisierung der Arbeitsumgebung beantragen. Sie wies darauf hin, dass die Unternehmen bereits entsprechend dem erhöhten Rahmen von den Regierungsbehörden unterstützt werden können, zunächst in der Region Südliche Tiefebene.

Die stellvertretende Staatssekretärin betonte: Es sei auch für KMU wichtig, dass ihre Mitarbeiter in einer sicheren Umgebung arbeiten können. Daher habe das Förderprogramm ausdrücklich die Anschaffung von Arbeitsschutzausrüstung unterstützt, damit die Unternehmen ihren Mitarbeitern ein höheres Maß an Arbeitsschutz – modernere Ausrüstung und ergonomisch hochwertigere Arbeitsmittel – bieten können. Sie verwies auf die neuesten Umfragen, wonach für die Arbeitnehmer neben dem Lohn auch sichere Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von großer Bedeutung sind, weshalb auch hierfür Fördermittel beantragt werden konnten.

Viktória Zöld-Nagy teilte mit, dass sich seit Beginn des Programms im September sehr viele Unternehmen beworben haben und die Zahl der angenommenen Anträge fast 900 beträgt, was etwa 12.000 Arbeitnehmer betrifft. Sie erwähnte, dass sich das Programm in erster Linie auf benachteiligte Regionen konzentriere, da die dort tätigen KMU viel weniger in die Verbesserung der Arbeitssicherheit investieren könnten. Die stellvertretende Staatssekretärin sprach in der Radiosendung „Jó reggelt, Magyarország!” (Guten Morgen, Ungarn!) des Senders Kossuth Radio auch darüber, dass in den eingereichten Anträgen viele Anträge auf die Anschaffung von Handwerkzeugen mit vibrationsdämpfenden Griffen, Maschinen mit geringerem Geräuschpegel, Befeuchtungsgeräten, schalldämmenden und schallabsorbierenden Wänden enthalten waren und dass viele Unternehmen ergonomische Stühle und Tische anschaffen möchten.