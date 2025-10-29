MÁV startet Beschaffung von 54 Nahverkehrszügen

Die staatliche MÁV-Gruppe hat die Beschaffung von 54 Nahverkehrszügen gestartet, wie CEO Zsolt Hegyi am Mittwoch in den sozialen Medien mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Hegyi sagte, dass ein Teil der nicht ausgesetzten EU-Fördermittel Ungarns einen erheblichen Teil der Kosten für die ersten 18 Züge decken werde. Er fügte hinzu, dass eine Bedingung für die Verwendung dieser Mittel die Inbetriebnahme der 18 Züge bis Ende 2029 sei. Hegyi wies darauf hin, dass einige der derzeit in Betrieb befindlichen Nahverkehrszüge über 50 Jahre alt seien.